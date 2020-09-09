Gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye oldu

TIKLAYIN - MİT haberi davası | Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel için tahliye kararı!

"Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu; gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı"

​Pehlivan, ilk yaptığı açıklamada "Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gazeteciliğe, aynen bıraktığımız gibi adil bir gelecek için yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

​Ağırel de, açıklamasında "Bu davada suçlu yok. Gazeteciliğe aynen devam edeceğim" dedi.

Ne olmuştu?

Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, gazetecilerin 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yaralarına İlişkin Bilgileri Açıklamak' suçundan beraatlerine karar verdi. Buna karşın mahkeme, 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan, gazeteciler Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu tüm gazetecilerin tahliyesine hükmetti. Ayrıca Pehlivan, Kılınç ve Ağırel'in yurt dışına çıkışları yasaklandı.