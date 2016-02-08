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Barış İnisiyatifi 10 Şubat'ta toplanıyor

''Bu bir adalığın amacı barış için ses çıkarabilmek ve sözümüzü söyleyebilmek''

08 Şubat 2016 19:08

Barış için Akademisyenler’in ‘’Bu suça ortak olmayacağız’’ başlığıyla 10 Ocak’ta yayınladıkları bildiri nedeniyle iktidarın ve iktidara yakın medyanın hedefi haline gelmesiyle, bildiri yayınlayan akademisyenlere destek olup, barış çağrısını yinelemek için edebiyatçılardan, sağlıkçılara, kadınlardan, gazetecilere çok sayıda grup dayanışma açıklaması yayınladı. Bildiri yayınlayan yirmiyi aşkın grubun çağrısıyla, ‘’Barış İnisiyatifleri’’ adıyla bir araya gelen barış savunucuları, 10 Şubat Çarşamba akşamı İstanbul’daki Şişli Kent Kültür Merkezi’nde buluşacak. 

Barış İnisiyatifleri adına ''Barış için herkes'' başlığıyla yapılan çağrıda ''İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte barış için imza veren, barıştan yana olan kişi ve inisiyatifler olarak "Barış İçin Herkes" diyerek 10 Şubat Çarşamba akşamı 19:30-21:30 saatleri arasında Şişli Kent Kültür Merkezi'nde bir araya geleceğiz. Barış İçin Akademisyenlerden, Edebiyatçılara; Barış için Tribünlerden, Sağlıkçılara; Barış için Kadın Girişiminden, Gazetecilere yirmiyi aşan inisiyatifin katılımıyla gerçekleşecek bu bir aradalığın amacı, hep beraber 'barış için ses' çıkarabilmek, sözümüzü söyleyebilmek.'' denildi.

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