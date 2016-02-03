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Ankara Üniversitesi, bildiriye imza atan 121 akademisyen hakkında soruşturma başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1128 akademisyen için "aydın müsveddeleri" demişti

03 Şubat 2016 17:12

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 121 akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Can Semercioğlu'nun Diken'de yer alan haberine göre rektörlüğün akademisyenlere verdiği bilgiye göre soruşturma, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli akademisyenleri kapsıyor.

 Akademisyenlere gösterilen tebligatta şu ifadeler kullanıldı:

 “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.01.2016 tarih ve 1555 sayılı yazısı ve takiben Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün 19.01.2016 tarih ve 2923 Sayılı soruşturma emriyle, ekte sunulan bildiriyi imzaladığınız iddiası ile ilgili olarak hakkınızda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (a) bendi ile diğer maddelerinde özel olarak düzenlenen disipline dair hususlar dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disipline ilişkin hükümleri ve her iki Kanunda bulunmayan usul kuralları açısında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması açılmıştır.”

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