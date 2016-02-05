Sulh Ceza Hâkimliği: Akademisyenlere “diplomalı sapıklar” ve "kahpe" demek basın özgürlüğüdür!

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan Ankara Üniversitesi akademisyenlerine yönelik Yeni Akit gazetesi ile gazetenin internet sitesi ve Akit Haber adlı internet sitesinde “Uzatmayın atın bu adamları”, “diplomalı sapkınlar”, 'kahpe' başlığıyla haberler yayınlandı. Akademisyenlerin, bu haberlere erişim yasağı talebi basın özgürlüğü gerekçesiyle reddedildi.

Hurriyet’te Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, yer alan habere göre, Akademisyenlerin isimleri verilerek, “eşcinsel sevici hoca”, “diplomalı sapkınlar”, “Ermeni aşığı”, “mandacı akademisyen”, “Müslümanlara ‘o. çocuğu’ diyen kahpe” gibi ifadeler kullanıldı. Akademisyenler, hakaret ve tehdit içeren haberler nedeniyle sitelere erişim yasağı talebinde bulundu.

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, erişim yasağı talebini reddederken kararda haberlerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığı savunularak şöyle denildi: “Basın ve yayın, olayların kamuya aktarılmasının yanında eleştiri sınırı içinde kalmak suretiyle yorumda da bulunabilecektir. Haberlerin daha çarpıcı hale getirilebilmesi amacıyla eleştiri ve kişilik özgürlüğünü zedelemeyecek şekilde yorum da basın özgürlüğü içinde mütalaa edilmeli.

Söz konusu haber içeriklerinin, eleştiri ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığı, talep edenin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olmadığı görülmekle talebin reddine karar verilmiştir.” Ret kararına Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde yapılan itiraz da reddedildi.