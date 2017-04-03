Barış Gelini projesi genişletildi, Türkiye'nin en büyük barış albümü olma özelliği taşıyor

2008 yılında barış yürüyüşüne çıkan, Türkiye'de Gebze'de tecavüze uğrayıp öldürülen barış gelini Pippa Bacca adına, Ali Ömür Ulusoy ve Evrim Balta tarafından düzenlenen "Barış Gelinim Olur Musun?" projesi yeni isimlerle genişletilip güncellendi.

Fotoğraf albümüne yeni isimler katıldı

İlki 2012 yılında yapılan fotoğraf projesinin genişletilmiş hali için "Bundan 9 yıl önce, “Barış Gelini” adıyla, dünya barışı adına bir performansla üzerinde beyaz bir gelinlikle yola çıkan Pippa Bacca, Gebze’de bir kamyoncu tarafından tecavüz edilip öldürülmüştü. Türkiye’de yaşanan birçok şey gibi, bu olay da gündemde bol miktarda kuru gürültü ürettikten sonra unutulup gitti. Tıpkı Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Sarai Sierra ve tüm diğer isimsiz Pippa’larda olduğu gibi" denilirken, albümde Funda Eryiğit, Mert Fırat, Tilbe Saran, İlker Ayrık, Ufuk Özkan, Gülriz Sururi, Mesut Yar, Baba Zula, Bülent Çolak, Bahadır Baruter, Çiğdem Vitrinel, Nurcan Eren, Recep Batuk, Gizem Akman, Ali Savaşçı, Sinan Çalışkanoğlu, Engin Alkan, Şahika Ercümen, Veda Yurtsever İpek, Hasan Tolga Pulat, Serap Matyaş, Iraz Yöntem, Volkan Keleş, Suat Ünaldı, Bengü Ergin, Çiçek Güney, Toprak Sergen, Bahar Şenbahar, Eray Aytimur, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Arzu Yanardağ, Seda Güven, Sevtap Özaltun, Nedim Saban, Çiçek Dilligil, Sevinç Erbulak, Nesli Meriç Sanioğlu poz verdi.

The Sanat tarafından gerçekleştirilen projeyle Pippa Bacca’nın duvağını teslim alıp barış yoluna devam edilmesi amaçlanıyor. Yaratıcı yönetmenliğini Ali Ömür Ulusoy‘un yaptığı "Barış Gelinim Olur Musun?" adıyla oluşturulan projede, Erbil Balta‘nın çektiği fotoğraflarda, sanatçı, sporcu, televizyoncu pek çok ünlü isim yer alıyor. Proje, aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük barış albümü olma özelliğini taşıyor.