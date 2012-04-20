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Pippa Bacca'nın katiline ömür boyu hapis cezası!

İtalyan sanatçı Pippa Bacca'yı tecavüz ettikten sonra öldüren Murat Karataş'ın cezası belli oldu

20 Nisan 2012 14:27

 

Gelinliğiyle otostop yaparken, Türkiye’de tecavüz edilerek öldürülen İtalyan Pippa Bacca’nın katili Murat Karataş’a verilen ömür boyu hapis cezası onandı.
 
33 yaşındaki İtalyan sanatçı Pippa Bacca, “dünya barışı” için arkadaşı Silvia Moro ile 8 Mart 2008’de Milano’dan gelinlikle yola çıktı. İkili, 19 Mart’ta İstanbul’da birbirlerinden ayrıldı. Ancak Bacca’dan, 31 Mart’tan sonra haber alınamadı. Bacca’nın cesedi, Tavşanlı Köyü Ballıkayalar mevkiinde, alışveriş yaparken birlikte görüntülendiği sabıkalı Murat Karataş’ın yer göstermesi üzerine çıplak ve toprağa gömülü olarak bulundu.
 
Yargılanan Karataş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hafifletici sebepleri göz önünde bulundurarak cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirdi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkûmiyet hükmünü onadı. Onama kararında, sanığın sabıkalı olduğu ve suçların işleniş biçimlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere “insani değerlerden tamamen uzak bir kişilik yapısı” sergilediği belirtildi. Mahkemenin indirim uygulamasını eleştiren daire, bunu bozma nedeni saymadı.

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