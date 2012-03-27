Barış gelini Pippa Bacca için telli duvaklı gelin oldular

Ölümünün 4. yılında ünlü isimler aktivist Bacca için objektif karşısına geçip telli duvaklı “gelin” oldu.

Milliyet'in haberine göre, üstünde gelinliği, başında duvağı dünya barışına katkıda bulunmak için Milano’dan yola çıkmıştı İtalyan performans sanatçısı Pippa Bacca...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde otostopla başladığı yolculuğunun sonunda Tel Aviv’e gitmeyi planlıyordu. Ta ki, 2008 nisanında Gebze’de tecavüz edilip öldürülmüş olarak bulunana kadar... Ne dünya, ne de Türkiye “Barış gelini” lakaplı 33 yaşındaki Pippa Bacca’yı yani gerçek adıyla Giuseppina Pasqualino di Marineo’yu unutmadı.



Ölümünün 4. yılında ünlü isimler aktivist Bacca için objektif karşısına geçti. Pek çok meslekten ünlü isim, Pippa Bacca için telli duvaklı “gelin” oldu!



Proje, Bacca’nın 4. ölüm yıl dönümü için hazırlanan ‘Yollu’ adlı tiyatro oyununun galasında gösterime sunulacak. ‘Barış Gelinim Olur Musun?’ adı altında hazırlanan çalışmada ünlüler, kendi ortamlarında ‘Barış Gelini’ olarak objektif karşısına geçti.

Yaratıcı yönetmenliğini Ali Ömür Ulusoy’un yaptığı, fotoğrafçılığını Erbil Balta’nın üstlendiği projede, Gülriz Sururi, Nedim Saban, Toprak Sergen, Mesut Yar, Bahadır Baruter, Baba Zula, Çiğdem Vitrinel, Ufuk Özkan ve Şahika Ercümen gibi farklı çevrelerden 7’den 70’e pek çok isim yer alıyor.