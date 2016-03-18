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Yaşam

Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü, Tahir Elçi ve akademisyenlere verildi

Diyarbakır Tabip Odası, tıp haftasında verdiği Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü'nü alanları açıklandı

18 Mart 2016 18:16

Diyarbakır Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp haftası çerçevesinde her yıl düzenlediği Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu sene 21. verilen ödül, Diyarbakır’da basın açıklaması yaptığı sırada vurularak hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile akademisyenlere verildi.

Radikal'den İdris Emen'in haberne göre, Ödül töreni 19 Mart Cumartesi günü saat 14’te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda yapılacak.

Ödül komitesinden ödülle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Gerekçelerini kararı veren jürimizin tören sırasında açıklayacağı ödül sahipleri; barış mücadelesinde son dönemde simgeleşen sayın Tahir Elçi ve Barış İçin Akademisyenler’e verilmiştir. Barış için her türlü çabayı sarfedenlere atfen verilen ödül için yapılacak törende sayın Tahir Elçi’nin ailesi ve Barış İçin Akademisyenler aramızda olacak. Barış sesini çoğaltmak için herkesi aramızda görmek istiyoruz. "

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Suriçi'nde Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmüştü.

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