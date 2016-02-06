Barınak hayvanlarına yardımcı olmak ister misiniz?

Yedikule Hayvan Barınağı tarafından her sene yapılan Sevgi Günü Kermesi’nin bu sene 7’ncisi düzenleniyor. 3 bini aşkın köpek ve 150 kadar engelli kedinin bulunduğu barınakta düzenlenen kermes, hayvanlara destek olmak amacıyla düzenleniyor.

Hayko Cepkin, Harun Kolçak, Ceylan Ertem, Mustafa Bozkurt, Gökhan Tan, Zeynep Dizdar, Ferit Aktuğ, Entegre, Ömer Topçu, İstanbul Kollektif gibi isim ve grupların katılacağı etkinlikte küçük bir tiyatro ve zumba gösterisi yapılacak. Zeynep Tunuslu’nun kendi hazırladığı kıyafetleri açık arttırmaya sunacağı etkinlikte, yapılan kara kalem portrelerin, seramik sanatçılarının ellerinden çıkan ürünlerin çok daha uygun fiyata satılacağı belirtildi.

Barınak çalışanı Arzu Eriş kermese gönüllü olarak gelen isimlerin amaçlarının kedi ve köpeklerin beslenme, tedavi, rehabilite, sahiplendirme, mama ihtiyaçlarınını biraz da olsa hafifletebilmek ve hayvanlarla temas edebilmek olduğunu belirtti.

7 Şubat pazar günü saat 12.00-17.00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte piyango çekilişi gerçekleştirilecek ve birçok hediye dağıtılacak. Eriş, piyangonun “boş yok” şeklinde olacağını belirtti.

Adres: Yedikule Sahil Yolu, Yedikule surdibi, eski havagazı deposu

Telefon: 0212 633 58 57, 0535 712 63 90

Detaylı yol tarifi için tıklayın