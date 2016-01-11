Hayvan Hakları Federasyonu: Sur’da kurşunlar altında telef olan yüzlerce hayvan var!

Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği çalışanı ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkan Yardımcısı Sevgi Emekçiler, 41 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde hayvan beslemeye çıktığını anlatırken “Kurşunların altında çalışmak çok zor, ara sokaklara giremiyoruz. Oralarda neler olup bittiğini de bilmiyoruz, telef olan onlarca hayvan var” dedi.

Emekçiler, güvenlik güçlerinin kendilerine yardımcı olduğunu söylerken “Engel olmamaya çalışıyorlar. Mama da bırakıyorlar; bazen kendi kumanyalarını görüyoruz sokaklarda. Onların da hoşuna gidiyor çünkü polislerin olduğu yerlerde soba yakılıyor ve kediler onların yanına gidiyorlar” dedi.

Hayvan dostu Emekçiler, ara sokaklara girmekte zorlandığını söylerken “Çok fazla telef olan hayvan var, ara sokaklara giremediğimiz için yardımcı da olamıyoruz. İnsanlar da çok mağdur, aç, susuz… Ne durumda olduklarını kimse bilmiyor. Suriçi’nde çok fazla hayvan besleyen vardı. Onları bırakıp çıkmak zorunda kalmışlar. Özellikle güvercin besleyenler çok ümitsiz” diye konuştu.

Sur’da besleme yapmanın zorluklarından birisinin de mama bulmak olduğunu söyleyen Emekçiler, “Biz, “iyilik yapıyoruz” diye fotoğraf paylaşmıyoruz ama çok yardıma ihtiyacı var buradaki hayvanların. Mamaları dernek olarak da bireysel olarak da karşılamamız mümkün değil” ifadelerini kullandı. Emekçiler, dükkanlarını açabilen esnafların da sokak hayvanlarına baktığını belirtirken “Onlara mama bırakıyoruz, bize destek oluyorlar” dedi.

Sur’daki hayvanlara destek olmak isteyenlerin mama gönderebileceği adres şöyle:

Lise Caddesi Ortaklar Apt. Kat.4/10 Yenişehir Diyarbakır

Telefon: 0533 496 86 40