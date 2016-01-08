‘Orman Melekleri’ hayvan dostlarını yardıma çağırıyor

Kendilerine ‘Orman Meleği’ diyen Tugay Abukan ve Tülay Abukan, sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekler için 200 kulübe yaptı.

Takvim’den Mustafa Kaya’nın haberine göre İstanbul'da sahipleri tarafından ormanlık alanlara terk edilen hayvanların yardımına Orman Melekleri yetişti.

Kendilerine "Orman Melekleri" adını veren Abukan kardeşler, ormandaki köpeklerin soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için harekete geçti. Bazı işadamları ve şirketlerle görüşen ikili, aldıkları destekle 200'e yakın kulübe yaptırdı. Hayvanların içinde barınacakları kulübeleri Kemerburgaz Ormanları iç kısımlarına yerleştirdi.

Üzerine yardım sever işadamları ve şirketlerin adı yazılan kulübelere yerleştirilen sevimli köpekler bu şekilde dondurucu soğuklarda sığınabilecekleri sıcak bir yuvaya kavuştu. Bu çalışma ile kar ve yağmurda sokak hayvanları ile orman hayvanlarının korunmasını ve aç kalmalarını engellemeyi amaçladıklarını belirten Abukan kardeşler hayvan dostlarını bu çalışmaya katkıda bulunmaya çağırdı.