Barcelona'dan Arda'nın kiralanmasına yeşil ışık

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Arda Turan'ın kiralık olarak başka bir takımda forma giymesine yeşil ışık yaktı.

FIFA, Barcelona'ya verdiği transfer yasağı nedeniyle, yeni oyuncular Arda Turan ve Aleix Vidal'in, hazırlık maçına dahi çıkmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine, 3 Ocak'ta Barcelona forması giyebilecek Arda Turan'ın, bu süre içinde başka bir takıma kiralanması seçeneği yeniden gündeme geldi.

NTV Spor'daki habere göre, bir radyo programına katılan başkan Bartomeu, Vidal'ın kesinlikle kiralanmayacağını; Arda Turan konusunda ise son kararı teknik direktör Luis Enrique'nin vereceğini söyledi. Bartomeu, Arda'nın kiralanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyen bir takıma gönderileceğini de ifade etti.