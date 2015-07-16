Arda Turan, İspanyol yıldız Pique'ye komşu olacak

Milli futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'ya transfer olmasından sonra kendisine en çok destek olan isimlerinde başında gelen Gerard Pique, bu kez de Arda'ya ev bulmak için kolları sıvadı.

İspanyol basınına göre Gerard Pique, Arda ile komşu olmak için ona kaldığı yere yakın ev aramaya başladığını yazdı. İspanyol milli futbolcunun Arda'ya ev bulması halinde Pique'nin eşi Shakira ile Arda'nın sevgilisi Aslıhan Doğan komşu olacak. Shakira-Pique çiftinin, Arda ile Aslıhan Doğan'ı evlerine yemeğe çağırdığı da öne sürülürken, ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrıca Aslıhan Doğan'a Barcelona'yı gezdirmeyi planladığı ve kente alışması için yardımcı olacağı belirtiliyor.

Bu arada Arda Turan da sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta, Pique'nin kendisine ev aramaya başladığını doğrulayarak, "Tanıdığım en iyi emlakçı. Bana eşlik edip, yardım ettiğin için çok teşekkürler kardeşim" mesajını yayınladı.