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Dünya

Barcelona saldırısının baş şüphelisi belli oldu

14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının baş şüphelisinin Musa Ukabir olduğu açıklandı

18 Ağustos 2017 15:24

İspanya polisi, Barcelona’da dün düzenlenen, 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve IŞİD'in üstlendiği terör saldırısının baş şüphelisinin Musa Ukabir olduğunu açıkladı.

18 yaşındaki Musa Ukabir'in ağabeyi Driss Ukabir, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Sputnik’in aktardığına göre, Ripoll Valisi Jordi Munell, Katalonya TV3 kanalına yaptığı açıklamada, Driss Ukabir'in kimliğinin kayıp olduğunu bildirmek için polis merkezine giderken gözaltına alındığını söyledi.

28 yaşındaki Fas uyruklu Ukabir, kardeşinin kimlik kartını çaldığını düşündüğünü söylerken, söz konusu kimliğin olay yerinde bulunduğu aktarıldı.

Polis, Driss Ukabir ile çok benzeyen Musa Ukabir'in, ağabeyinin kimlik kartıyla minibüsü kiraladığı ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan Musa'nın Barcelona'da, Driss'in ise Ripoll'de ikamet ettiği belirtildi.

Şiddet içeren paylaşımlarda bulunmuş

İspanya basınında yer alan haberlere göre Musa, iki yıl önce sosyal medya üzerinden Müslüman olmayanlara karşı şiddet niyeti içeren paylaşımlarda bulunuyordu.

Habere göre Musa, bir sosyal medya platformunda kendisine yöneltilen ‘Dünyanın mutlak hakimi olsan ilk gününde ne yapardın?' sorusuna, "Tüm kafirleri öldürür ve sadece Müslümanlara dini sürdürmelerine izin verirdim" diye yanıtladı.

 

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