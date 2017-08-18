Madrid Büyükelçiliği: Barcelona saldırısında bir Türk vatandaşı da ağır yaralandı

Madrid Büyükelçiliği, dün (17 Ağustos 2017) İspanya'nın Barcelona kentine yönelik olarak düzenlenen terör saldırısında bir Türk vatandaşının da ağır yaralandığını duyurdu.

Söz konusu saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş; 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış, kalabalığa dalan minibüsün sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD, bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu. Olay sonrası İspanya'da 3 günlük yas ilan edilmişti.