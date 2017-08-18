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Madrid Büyükelçiliği: Barcelona saldırısında bir Türk vatandaşı da ağır yaralandı

13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını IŞİD üstlenmişti

18 Ağustos 2017 13:37

Madrid Büyükelçiliği, dün (17 Ağustos 2017) İspanya'nın Barcelona kentine yönelik olarak düzenlenen terör saldırısında bir Türk vatandaşının da ağır yaralandığını duyurdu. 

Söz konusu saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş; 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış, kalabalığa dalan minibüsün sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. 

IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD, bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu. Olay sonrası İspanya'da 3 günlük yas ilan edilmişti.

 

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