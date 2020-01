Trump'ın 'domuz kanlı' Barselona 'tweet'ine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Barselona'daki terör saldırısından sonra attığı ırkçı tweet nedeniyle tepki çekti. Trump, Müslümanları domuz kanına batırılmış kurşunlarla öldürüldüğü rivayet edilen Amerikalı bir generalin yöntemlerini 'radikal İslami terör'e karşı örnek gösterdi.

Donald Trump, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen terör saldırısı hakkında ‘domuz kanı’na atıfta bulunan bir tweet attı. Trump’ın tweet’i sosyal medyada başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!