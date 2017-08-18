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Dünya

Trump'ın 'domuz kanlı' Barselona 'tweet'ine tepki

ABD'li general John Pershing'in 1913 yılında Filipinler'deki İslamcı gerillaları, domuz kanına batırılmış mermilerle kurşuna dizerek terörizmi önlediği öne sürülmüştü

18 Ağustos 2017 14:21

ABD Başkanı Donald Trump, Barselona'daki terör saldırısından sonra attığı ırkçı tweet nedeniyle tepki çekti. Trump, Müslümanları domuz kanına batırılmış kurşunlarla öldürüldüğü rivayet edilen Amerikalı bir generalin yöntemlerini 'radikal İslami terör'e karşı örnek gösterdi.

Donald Trump, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen terör saldırısı hakkında ‘domuz kanı’na atıfta bulunan bir tweet attı. Trump’ın tweet’i sosyal medyada başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

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