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Dünya

Barcelona'nın ardından Cambrils'te saldırı girişimi: 5 şüpheli öldürüldü

Çatışmada 6'sı sivil 1 polis yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır

18 Ağustos 2017 13:06

İspanya'nın Barcelona kentinde 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından, Cambrils kentinde Katalonya polisi yeni bir terör saldırısını önledi.

Saldırı hazırlığında olduğu açıklanan 5 kişi polisle girdikleri silahlı çatışmada öldürüldü.

Katalonya polisinin yaptığı açıklamaya göre, Barcelona’daki saldırının bir benzerini Cambrils kentinde gerçekleştirmeye çalışan saldırganların üzerlerinde bomba yelekleri bulunuyordu.

El Pais gazetesinin haberine göre ise teröristlerle çıkan çatışma esnasında 6 sivil ile 1 polis yaralandı. Yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Barcelona'da dün bir minibüs kalabalığın arasına dalmış, 13 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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