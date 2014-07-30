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Spor

Barcelona 2014'te 530 milyon Euro gelir elde etti

Barcelona Başkan Yardımcısı Javier Faus41 milyon euro net kar elde ettiklerini açıkladı

30 Temmuz 2014 19:51

La Liga'da geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Barcelona, 2013-2014'a ait mali raporları açıkladı.

Barcelona Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Javier Faus, düzenlediği basın toplantısında, 530 milyon Euro gelir ve 41 milyon euro net kar elde ettiklerini bildirdi. Son 4 senede 113 milyon Euro kar elde eden İspanyol devi, 2010 yılında 431 milyon Euro olan borcunu 287 milyon Euro'ya indirdi. 

2010 yılında Forbes'in en değerli kulüpler listesinde 24. sırada yer alan Barcelona, 2014'te ise ikinci sıraya yükseldi. 

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