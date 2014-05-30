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Spor

Barcelona: Arda Turan çok iyi oyuncu ama...

Barcelona başkanı Bartomeu 'Transferde kaotik ya da aceleci olmak istemeyiz' açıklamasında bulundu

30 Mayıs 2014 14:15

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, katıldığı radyo programında Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Turan hakkında konuştu. Başkan Bartomeu, Arda'nın transferi iddialarına dair, "Arda çok iyi oyuncu, bu sezon bunu herkese gösterdi. Ancak, Atletico onu satmaz. Bizim de transfer girişimimiz yok" dedi.

"Transferde kaotik ya da aceleci olmak istemeyiz" diyen Bartomeu, "Barcelona kimseyi satmak istemiyor, ancak gitmek isteyen olursa konuşuruz" ifadesini kullandı.

Bartomeu'nun açıklamalarından kısa cevaplar şöyle:

- Marquinhos'u alacağımızı söylemiyorum, birçok aday var ve birileri gelecek.

-  Tata ile olgunca konuştuk ve ayrıldık. 

- İstediğimiz tek kaleci, son iki yıldır sadece Ter Stegen'di. 

- Bu sezon ağır bir sakatlık yaşadı ve uzun bir ara verdi. Leo normale dönecek ve dünya onun etrafında dönecek. 

- Muhteşem bir antrenör. Bayern'de mutlu olduğunu biliyorum.

- Real Madrid'e tebrikler, harika bir şampiyonluk elde ettiler. 10'uncu kupalarını uzun zamandır istiyorlardı.

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