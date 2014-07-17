Forbes dünyanın en değerli 50 spor takımını seçti

Dünyanın en bilinen dergilerinden olan ve iş dünyası ve zenginler hakkında yapmış olduğu araştırmalar ve listelerle kamuoyu oluşturan Forbes Dergisi çok çarpıcı bir araştırma daha yaptı ve "Dünyanın En Değerli 50 Spor Takımını" açıkladı.

Listenin bir numarası son şampiyonlar ligi Şampiyonu olan İspanyol takımı Real Madrid oldu.

Sercan Sapanatan'ın DHA'daki haberine göre, Real Madrid'in değeri 3.44 milyar dolar olarak hesaplanırken listenin ikinci sırasında Real Madrid'in en önemli rakibi olan Barcelona yer aldı. Katalan kulübünün değeri ise 3.2 milyar dolar oldu.

Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz Manchester United takımı 2.81 milyar dolar ile aldı.

Listenin 4 numarası Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından New York Yankees takımı oldu. Yankeeslerin değeri 2,5 milyar dolar olarak belirtildi.

Forbes Dergisinin araştırmasında beşinci sırayı ise 2.3 milyar dolar ile Amerikan NFL takımlarından Dallas Cowboys oldu.

Dünya Kupası kazanan Almanların en büyük takımı olan Bayer Münih listede 1.85 milyar dolarlık değeri ile yedinci sırada yer buldu.

Forbes Dergisi listesinde ilk 10'da NBA takımları yer bulamazken, en değerli NBA takımı olarak New York Knicks 1.4 milyar dolarlık değeri ile 13. sırada yer aldı.

Listede Formula1 takımlarından ise sadece Ferrari takımı yer aldı. İtalyanların dünyaca ünlü Formula1 takımı 1.2 milyar dolarlık değeri ile 21. sırada yer aldı.

İlk 50'nin içinde futbol takımlarından ayrıca Arsenal, Chelsea, Manchester City ve A.C Milan takımları da yer aldı.

Forbes Dergisi listesinde her hangi bir Türk takımı ise yer bulamadı.