Baraj faciasında çatlayan kapaklara kum torbasını konuldu?

T24 - Adana’nın Kozan İlçesi’ndeki Gökdere Köprü Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu yaşanan faciaya inanılmaz bir ihmalin neden olduğu öne sürüldü. Olaydan yaralı kurtulan işçiler 15 gün önce su tutulmaya başlanan baraj kapağının tam oturmadığını, çatlaklar oluştuğunu ve bu çatlakların sadece kum torbaları ile kapatılmak istendiğini söyledi. Barajın şantiye şefi ve proje müdürü gözaltına alınırken sulara kapılan işçilerden ikisinin cesedi bulundu.

Önceki gün meydana gelen korkunç olayda sulara kapılan 10 işçiden Eyüp Altıntaş ve Cumali Değirmenci’nin cesedine ulaşıldı. Cenazelerin askeri helikopterle getirilmesi sırasında aileler sinir krizi geçirdi. Suya kapıldığı iddia edilen Ertan Yeğen, Latif Değirmenci, Erdal Demirelli, Mehmet Yılmaz, Hasan Bolat, Veli Damaksız, Selahattin Aral ve Necmettin Karayiğit içinse arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.



Kum torbaları konuldu



Bu korkunç olayın ardından ortaya inanılmaz bir iddia atıldı. Muzaffer Duru'nun Taraf'taki haberine göre; sular henüz çok yükselmediği için kendi imkanlarıyla kurtulan ve Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zakir Erdemli ile Mehmet Aksoy isimli iki işçi açılan baraj kapağının çevresinde daha önceden çatlak olduğunu, bu çatlakların önüne kum torbaları konularak yaklaşık 10 gündür su tutulmasına devam ettiğini öne sürdüler. İsimlerinin yazılmasını istemeyen bazı işçiler de bu iddiayı doğruladı. İşçiler “15 gün önce baraj göletinde su tutulmaya başlandı. Tünel kapağının yerine tam olarak oturmaması nedeniyle alt kısmında sızıntı oldu. Tüm işçileri toplayıp, o bölgeye kum torbası attırdılar. 15 gündür sızıntının önlenmesi için çalışma yapılıyordu. Ancak su miktarı artınca kapak basınca daha fazla dayanamayıp patladı” diye konuştular.



İki gözaltı



Bu arada Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre ismi açıklanmayan bir uzman, facianın yaşandığı barajın gövdesinde su tutulmasından önce test yapılması gerekirken Gökdere’de bu testin yapılmadığını iddia etti.

Çatlakların kum torbalarıyla kapatıldığı iddiası üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bir savcı, baraj bölgesinde soruşturma yaparken, bir savcı da Kozan Devlet Hastanesi’nde inceleme yapmaya başladı. Gökdere Köprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı Şantiye Şefi Öncü Bolat ile Proje Müdürü Erdal Nakas jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Yemek ve namaz kurtardı



Korkunç olaya ilişkin ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Suların tam 13.30 sıralarında inşaat alanına doğru akmaya başladığını belirten işçiler, “O saatte birçok kişi yemekhanedeydi. Bazıları da Cuma namazındaydı. Eğer onlar da aşağıda olsaydı suya kapılan insan sayısı çok daha fazla olurdu” dedi.



Su baskını tehlikesi yok



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ise barajı özel sektörün inşa ettiğini, kendilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını savunarak, su baskını tehlikesinin kalmadığını bildirdi. Barajı yapan Enerjisa da başka zararları önlemek üzere tedbir alındığını kaydetti.