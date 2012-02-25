Adana'da baraj sularına kapılan işçileriden ikisinin cesedine ulaşıldı

T24 - Adana’da Göksü Irmağı’ndaki barajın tünel kapağı patladı, 90 milyon metreküp su ırmağa boşaldı. Suya kapılan 10 işçi kayboldu, 2 işçi kurtarıldı. Baraj kapağında 2 gün önce çatlak olduğu iddia edildi. Suya kapılan işçilerden ikisinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldığı açıklandı.

Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı köyü yakınlarında, Göksu Irmağı üzerinde 9 Şubat’tan itibaren su tutmaya başlayan Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli’nin kapağı, iddiaya göre dün öğle saatlerinde patladı. Barajdaki 90 milyon metreküp su ırmağa boşaldı. Baraj havzasında çalışan 12 işçi ile 4 iş makinesi, 4 kamyon ve 1 greyder sele kapıldı. İşçilerden Zakir Erdemli (31) ve Mehmet Aksoy (52) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçi yakınları, baraj kapağında çatlak oluştuğunu, 2 gün önce çatlak olan yerlere kum torbaları atıldığını ancak kapaktaki çatlağın dün daha da açıldığını ve ardından patladığını iddia etti. Baraj kapağının, çatlak nedeniyle açılmış olabileceği de iddialar arasında.

Irmak üzerindeki köylüler taşkın riskine karşı uyarılırken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bir derivasyon tünelinde kapağın sıyrılması neticesinde suyun boşalması vuku buldu. Taşkın riski yok” dedi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ise “Kazanın olduğu baraj ile suyun tutulacağı alan arasında 5 köy var, ama oraların su altında kalma riski yok” dedi.



Taşkın riski yok

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bölgede herhangi bir taşkın riskinin bulunmadığını söyledi.

Eroğlu şunları söyledi: "Baraj, özel sektörün yaptığı bir baraj. Aslında denetimin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Bir derivasyon tünelinde kapağın sıyrılması neticesinde suyun boşalması vuku buldu. Ama şöyle bir sevindirici husus var, oradan boşalan sular hemen akabinde Yedigöze Barajı var, o barajda toplanıyor. Herhangi bir taşkın riski yok."



Baraj inşaatı

EnerjiSA tarafından inşası süren Gökdere Köprü Barajı'nın 145 MW kurulu kapasitesi ile yılda 381,36 GWh enerji üretmesi hedefleniyor. Göksu Nehri üzerinde Menge HES Projesi'nin aşağısında baraj topuğundaki bir elektrik santrali ile konumlanan Gökdere Köprü Barajı'nın inşaatına 2009 yılında başlandı.

Geçen yıl su tutulmaya başlanan baraj inşaatının 2012 yılı içinde devreye alınması planlanıyordu.

Kozan ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki baraj inşaatında bölgeden yaklaşık 100 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyordu. ana’da riskin düşük olduğunu ancak Seyhan nehir yatağının yakınlarındaki bölgelerin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.



Kayıp işçiler

Ertan Yeğen, Cumali Değirmenci, Latif Değirmenci, Erdal Demirelli, Eyüp Altıntaş, Mehmet Yılmaz, Hasan Bolat, Veli Damaksız, Selahattin Aral ve Necmettin Karayiğit.