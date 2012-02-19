Baraj kapakları açıldı, Amik Ovası yine sular altında

T24 - Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde Karasu Çayı üzerinde bulunan Tahtaköprü Barajı’nın kapaklarının aşırı yağışların ardından açılması, son bir ayda yıllık yağışın yarısının düştüğü Hatay’da Amik Ovası’nı yeniden sular altında bıraktı.

Barajdan bırakılan sular nedeniyle Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı da taştı. Su baskınına uğrayan Karacanlık ve Kurtuluş köylerinde vatandaşlar evlerini terk etti. Reyhanlı Kaymakamlığı, küçük ve büyükbaş hayvanların telef olmaması için köylülere 750 ton yem desteği sağladı.



Suriye barajlarını boşaltıyor



Suriye’de Asi Nehri üzerindeki barajların kapaklarının açıldığı haberi üzerine de Hatay Valiliği alarma geçti. Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki tarım arazilerini sulanması için Karasu Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Bırakılan sular Karasu çayı kıyısındaki Çamsarı, Hamam Aktaş, Kazkeli köylerindeki tarım arazilerine doldu.



Reyhanlı'da Afrin çayı da taştı



Barajdan gelen sular, Reyhanlı İlçesi’ndeki Afrin Çayı’nı da taşırdı. Karacanlık, Kurtuluş köyleri ile Karabatak ve Kumtepe mahallelerinde sular hızla yükseldi. Barajdan su bırakılacağını haber alan köylüler, kadınlar ve çocukları başka yerleşim birimlerindeki akrabalarının yanına gönderildi. Koyun ve inek besiciliği yapan köylüler, hayvanlarını su basmayan ahırlara nakletti. Ancak gece boyunca suyun yükselmesi devam edince, köylüler hayvanlarına temin ettikleri bir kayıkla yem taşıdı. Reyhanlı Kaymakamlığı da köylülerin beslediği hayvanların açlıktan telef olmaması için 750 ton yem desteği sağladı. Ahırlarını kullanamaz hale gelen köylülere hayvanları için çadır dağıtıldı.