Baraj inşaatında kaza: İşçiler sele kapıldı

T24 - Adana'nın Kozan ilçesinde bir baraj inşaatında tünel kapağının patlaması sonucu 10 işçi suya kapılarak kayboldu. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, 2 işçinin bulunduğunu belirterek 10 kişiden ise haber alınamadığını söyledi.

Kozan İlçesi'ne bağlı Ergenuşağı Köyü yakınında Göksu Irmağı üzerinde özel bir firma tarafından inşa edilen barajın tünel kapağı basınç nedeniyle patladı.

Baraj göleti alanında biriken sular, ırmak yatağında sele dönüştü. Bu yatakta bulunan iş makineleri ile işçiler sulara kapıldı. Olay yerine güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaattaki işçiler, 3 arkadaşlarının sel suları ile kaybolduğunu söyledi.

Tünel kapağının patlaması sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 işçiden 2'sinin yaralı olarak kurtulduğunu belirten Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, kayıp olan bir işçiyi bulmak için de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Coş, 90 milyon metreküp suyun bulunduğu barajdan tünel kapağının patlaması sonucu ilk anda saniyede 1000 metreküp suyun aktığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Barajdaki 90 milyon metreküp suyun tamamının boşaltılması öngörülüyor. Nehir yatağında toplam 5 köy var. Köylerin kotları yüksek. Suyun bu köylerde zarara yol açmaması için önlem alınıyor. Buradan akan suyun Yedigöze Barajı'nda tutulması planlanıyor. Yedigöze Barajı'ndan da Çatalan Barajı'na su bırakılacak."

Barajdan akan suların Aladağ-Kozan arasında bir köprüyü su altında bıraktığını dile getiren Coş, burada da alternatif yolun kullanıldığını söyledi.

'Kayıp sayısı artabilir'

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, kayıp işçilerden birinin bulunduğunu, bu işçinin kayıp işçi sayısının artabileceğini söylediğini belirtti. Coş, "Burada çalışma yapan işçilerden bir kısmının kayıp olduğu ifade ediliyor. İlk etapta bize 3 işçinin kayıp olduğu ifade edilmişti" dedi.