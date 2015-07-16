Barack Obama'dan Vladimir Putin’e İran telefonu

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran’la nükleer müzakerelerde önceki gün varılan anlaşmayı ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Obama, yaklaşık 20 aylık yoğun müzakere trafiğinin ardından “dönüm noktası” niteliğindeki anlaşmanın sağlanmasında Kremlin'in oynadığı önemli rol nedeniyle Putin’e teşekkür etti.

Ntv'de yer alan habere göre, iki lider sağlanan anlaşmanın bomba elde edilebilecek tüm yolları kesmesi nedeniyle İran’ın nükleer silah elde edemeyeceğini teyit edebilecek tarihi bir çözüm sunduğunu dile getirirken, nihai anlaşmanın işlevselleştirilmesinde de yakın işbirliği içinde olma taahhüdünde bulundu.

Obama ve Putin ayrıca, özellikle Suriye’de olmak üzere bölgesel tansiyonların düşürülmesinde birlikte çalışma isteklerini vurguladı.