Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a: Herkesi kıskanıyor, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir

42 filmde oynayan Banu Alkan’a "Hiç unutamadım dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?" diye sorulduğunda "Oldu tabii, Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam, otuzlu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil çok cool muhteşem bir insan" cevabı verdi.
Programda hiç unutamadığı aşkı Gürbüz Hanif’ten de bahseden Banu Alkan Gürbüz, Hanif vefat ettiğinde hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:
"Ölmek istedim! Üzüntüyle kendime zarar verdim. Onu çok özlüyorum, şimdi bu aklımla ona seni seviyorum, sen benim için çok değerlisin derdim, dünyada tanıdığım en değerli varlıksın derdim."
Afrodit programda Melis Özcan’ın kendisine yönelttiği "Hep birinci benim tavrınız var, peki ikinci kim?" sorusuna "Hülya Avşar! Ben Hülya’ya öğretemedim, hep diyorum ki birinci benim ikinci sensin. O da güzel bir kadın ama Banu Alkan’dan sonra gelir." dedi.