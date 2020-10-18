Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a: Herkesi kıskanıyor, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i Banu Alkan, CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu.

Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularını yanıtlayan Banu Alkan, "Artık devrinizin geçtiğini düşünüyor musunuz? Demode misiniz?" sorusuna "Asla, her gün yeni bir star olarak çıkıyorum, daha yeni başlıyorum" diye cevap verdi.

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz yıllarda birlikte program çekiminde oldukları sırada gerginlik yaşamış ve kavga etmişlerdi. "Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?" sorusu karşısında gerilen Banu Alkan "Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir" dedi.