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Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a: Herkesi kıskanıyor, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir

18 Ekim 2020 21:17

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i Banu Alkan, CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu.

Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularını yanıtlayan Banu Alkan, "Artık devrinizin geçtiğini düşünüyor musunuz? Demode misiniz?" sorusuna "Asla, her gün yeni bir star olarak çıkıyorum, daha yeni başlıyorum" diye cevap verdi.

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz yıllarda birlikte program çekiminde oldukları sırada gerginlik yaşamış ve kavga etmişlerdi. "Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?" sorusu karşısında gerilen Banu Alkan "Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken birtakım şeyler yaşamış olabilir" dedi.

42 filmde oynayan Banu Alkan’a "Hiç unutamadım dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?" diye sorulduğunda "Oldu tabii, Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam, otuzlu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil çok cool muhteşem bir insan" cevabı verdi.

Programda hiç unutamadığı aşkı Gürbüz Hanif’ten de bahseden Banu Alkan Gürbüz, Hanif vefat ettiğinde hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Ölmek istedim! Üzüntüyle kendime zarar verdim. Onu çok özlüyorum, şimdi bu aklımla ona seni seviyorum, sen benim için çok değerlisin derdim, dünyada tanıdığım en değerli varlıksın derdim."

Afrodit programda Melis Özcan’ın kendisine yönelttiği "Hep birinci benim tavrınız var, peki ikinci kim?" sorusuna "Hülya Avşar! Ben Hülya’ya öğretemedim, hep diyorum ki birinci benim ikinci sensin. O da güzel bir kadın ama Banu Alkan’dan sonra gelir." dedi. 

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