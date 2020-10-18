Banu Alkan: Kötü günlerde satmak için Fikret Mualla'nın bir-iki tablosunu saklıyorum
18 Ekim 2020 08:47
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Banu Alkan: Kötü günlerde satmak için Fikret Mualla'nın bir-iki tablosunu saklıyorum
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CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına konuk olan Banu Alkan, sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularını yanıtladı. Maddi zorluk çektiği dönemde Fikret Mualla tablolarını sattığını söyleyen sanatçı, “Bir-iki tabloyu kötü günler için saklıyorum” dedi.
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* Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi? * Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz? - İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi. - Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım.
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* Zor durumda kaldınız... - Fikret Mualla tablolarını çok büyük paralara müzayedelerde sattım. Arsamı da.
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* Hep “birinci benim” tavrınız var, peki ikinci kim? - Hülya Avşar.
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* Sezen Aksu’dan daha iyi şarkı söylediğinizi söylemiştiniz. Aksu’nun haberi var mı bundan? - Var, kendisi 1 numaralı hayranım. Şaka şaka Sezencim. Ama ben de senin kadar iyi yazıyorum.
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* Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? - Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor. Kötü günler için saklıyorum.
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* En dipte olduğunuz zaman hangi andı? - Gürbüz Bey’i kaybettiğim zaman. Ölmek istedim. Üzüntüyle kendime zarar verdim.
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* Banu Alkan’ın Murat Taşdemir gibi biriyle ne işi vardı? Size tokat attığında nasıl bir farkındalık yaşadınız? - O masmavi gözlerine âşık oldum. Aşk bitti. Hayatta onsuz yaşamayı düşünmezdim ama. 13 yıl boyunca ondan herhangi bir şiddet görmedim.