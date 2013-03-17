Bankaya 'buldozer'li baskın

Avrupa Birliği'nin yardım karşılığında 'banka mevduatlarında vergi artışı' şartı koyması, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yoğun tepkiye neden oldu. Bankalar, çok sayıda Rum'un paralarını çekmek istemesi üzerine işlemleri durdururken, Limasol kentinde bir çiftçi bankayı buldozerle bastı.

Mevduat vergilerinin artırılması talebi üzerine Rumlar, paralarını çekmek için ATM ve bankalara akın etti.

Hesap sahiplerinin yüksek miktarda para çekmesi nedeniyle bankalar, işlemleri durdurmak zorunda kaldı.

Limasol kentinde ise bankadaki parasını alamayan bir çiftçi, bankayı buldozerle bastı.



'Mevduat vergileri artırılsın'



İflastan kurtulmak için 17 milyar Euro talep eden Rum yönetimine 10 milyar Euro’luk bir destek verme kararı alan Euro Bölgesi Maliye Bakanları, açığın kapatılması için mevduat vergilerinin artırılmasını istemişti.

Buna göre, bankada 100 bin Euro ve üzerinde hesabı olan Rum vatandaşlarından en az 7 bin Euro vergi ödemesi istenecek.



'Kötünün iyisi'



Bu talep halkı öfkelendirirken Rum Maliye Bakanı itidal çağırısında bulundu. Kararı "kötünün iyisi" olarak değerlendiren Rum bakan, "Ekonomik çöküşün önünü alabilmek için bu tip hamlelerin yapılması gerekli" diye konuştu.



Başkanlık sarayı önünde protesto



Öte yandan gece saatlerinde Başkanlık Sarayı bir protesto gösterisine sahne oldu.

Binanın önünde toplanarak hükümet aleyhine sloganlar atan yaklaşık 150 kişilik bir grup polisin müdahalesiyle dağıldı.