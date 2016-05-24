Bankamatik'te kopyalama ve gizli kamera düzeneği tespit edildi

Karabük'te bir ATM'de kart kopyalama ve şifrelerin tespit edilmesi için hazırlanan gizli kamera düzeneği bulundu.

İşlem yapmak için bankamatik'e giden üniversite öğrencisi Cengizhan Çetin, kartını ATM'ye taktığı sırada yanan ışığın zayıf olmasın şüphelendi. Bunun üzerinde kart kopyalama düzeneğini tespit eden Çetin, Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre; olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, kart yerleştirme yerinden düşmüş olan düzenekle ilgili inceleme başlattı. Durum banka yetkililerine bildirildi.

Kamera kayıtları üzerinden

inceleme başlatıldı

Bankamatik üzerinde kurulan düzenekten parmak izi alan olay yeri inceleme ekipleri, para çekme bölmesinde de kart şifrelerin tespiti için oluşturulmuş kameranın bulunduğunu tespit etti.

Bulunan her iki düzenek incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yakalanması için kamera kayıtları üzerinden araştırma başlatıldı.

Polis ekiplerinin bankamatik’te çalışma yaptığını gören bazı emekliler ise durumu öğrenince emekli maaşı aldıkları kartları bankamatiğe takarak hesaplarını kontrol etti.