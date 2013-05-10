Bankamatiklerden 45 milyon dolar çaldılar

Uluslararası "siber dolandırıcılık" çetesi, dünya genelinde yüzlerce bankamatiği hackleyerek 45 milyon dolar çaldı. "Siber dolandırıcılık" çetesinin sadece birkaç saat içinde New York'un Manhattan bölgesinde 2.8 milyon doları bankamatiklerden çaldıkları belirlendi.



ABD'de uluslararası "siber dolandırıcılık" çetesine üye oldukları iddia edilen 7 kişi hakim karşısına çıkıyor. Bu çete soygun yaparken silah ve kar maskesi yerine "dizüstü bilgisayar" ve "internet"i suç aleti olarak kullanıyor.

ABD polisi, çok kısa bir zaman dilimi içinde dünya genelinde bankamatikleri hedef alan siber dolandırıcıların 45 milyon dolar çaldığını açıkladı. Uluslararası "siber dolandırıcılık" çetesinin, 45 milyon doları iki eylem planı içerisinde (Aralık 2012 ve Şubat 2013) çaldıkları belirlendi.

ABD'deki savcılık, çete üyesi 7 kişinin hakim karşısına çıkarılacağını ve söz konusu "siber dolandırıcılık" çetesine yönelik operasyonların da devam ettiğini açıkladı. Hakim karşısına çıkarılacak 7 dolandırıcının New York kentindeki Manhattan bölgesinde birkaç saat içinde bankamatikler üzerinden 2.8 milyon dolar çaldıkları ifade edildi.

Baş hedef Arap ülkeleri

Dünya çapında faaliyet gösteren "siber dolandırıcılık" çetesinin 26 ülkedeki bankamatikleri hedef aldığı belirtildi. Çete, sahte bankamatik kartlarıyla özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki bankamatikleri boşalttı.

ABD'li yetkililer ülke tarihinin en büyük soygununu soruşturmak için Japonya, Kanada, İngiltere, Romanya ve diğer 12 ülke yetkilileriyle işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Kimler hedef alındı

"Siber dolandırıcılık" çetesi daha çok yardım kuruluşlarına bağışta bulunan ön ödemeli kredi kartlarının bilgilerini hedef aldı. Bilgileri çalınan kartların, "nakit para çekme sınır"ı kaldırıldıktan sonra sahte bankamatik kartları düzenlenerek, birkaç saat içerisinde 26 ülkedeki bankamatik kartlarında milyonlarca dolar çekildi.

'Dolar'la hatıra fotoğrafı

"Siber dolandırıcılık" çetesinin bir üyesi, Manhattan'da defalarca bankamatiklerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Diğer zanlıların da, çaldıkları paralarla fotoğraf çektikleri belirtildi.

Çetebaşı öldürüldü

ABD'li yetkililer, "siber dolandırıcılık" çetesinin New York'taki hücresinin başında olan zanlının ise Dominik Cumhuriyeti'nde öldürüldüğünü belirtti. Hakim karşısına çıkarılacak diğer 7 zanlının da Dominik Cumhuriyeti kökenli ancak ABD vatandaşı oldukları ifade edildi.