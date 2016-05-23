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Dünya

100 kişi, bankamatiklerden milyonlarca dolar çaldı

Japonya’da yaşanan olayda, 12, 7 milyon dolar çaldı

23 Mayıs 2016 21:56

Japonya’da yaklaşık 100 hırsız, üç saat içinde ülkedeki bankamatiklerden 12.7 milyon dolar çaldı

Japonya’nın başkenti Tokyo ve 16 farklı bölgesindeki 1400’e yakın bankamatikten milyonlarca dolar çalan kişilerin, uluslararası bir suç ağına üye oldukları düşünülüyor.

Hırsızların Güney Afrika’daki Standard Bank’tan çaldıkarı hesap bilgilerini kullanarak sahte kartlarla bankamatikte hesaplara ulaştığı belirtildi. Tüm hırsızlık olaylarının farklı alışveriş merkezlerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Japon basını da hırsızların çoktan ülkeyi terk ettiğinin sanıldığını bildirdi. Standard Bank da, hırsızlığı karmaşık yapıya sahip ve koordine bir grup tarafından yapıldığını kaydetti.

 

 

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