Bankamatik kartının algoritması çözüldü ve 858 kişi soyuldu

T24 - Bir bankanın bankamatik kartı algoritmasını çözdüğü öne sürülen 5 kişi, bu yöntemle 858 kişinin hesabını boşalttı. 18 yaşından küçük şüphelilerin geliştirdikleri bu yöntemle hesaplardan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira çektiği ifade edildi.



Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların banka hesaplarından habersiz para çekildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı. 858 kişinin başvurduğu dolandırıcılık olayında polis ekipleri mağdurların hepsinin aynı bankanın müşterisi olduğunu tespit etti. Polis ekipleri paraların çekildiği bankaların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.



14 Temmuz'da Beyoğlu, Şişli ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. 858 kişinin hesaplarının boşaltıldığı olayda şüphelilerin 1 milyon 200 bin lira elde ettikleri ifade edildi. Polisin yaptığı tespitlere göre bankamatiklere gelen şüpheliler, para çeken vatandaşların arkasında ya da yanında durarak şifreleri ile kart numaralarının bir kısmını akıllarında tutuyor veya cep telefonuyla görüntülüyor. O bankanın kart algoritmasını (kart üzerindeki rakam dizisi) çözen şüpheliler kartın eksik numaralarını hazırladıkları programlarla tamamlıyor. Daha sonra elde edilen bilgilerle yeni kartlar çıkarılıyor ve vatandaşların paraları çekiliyor.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin de 18 yaşından küçük oldukları ifade edildi. Emniyette sorguları tamamlanan 5 şüpheli, Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.





