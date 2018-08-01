Bankalar, 'borç yapılandırma' sürecini hızlandırmak istiyor

T24 Haber Merkezi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak için düğmeye bastı ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle sorunlu kredilerdeki artışa daha hızlı çare bulabilmek için yeni bir çalışma başlattı.

TTB'nin önerdiği programın, borçları 50 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olan ve geri ödemede zorluk çeken şirketler için geçerli olacağı söyleniyor.

O teklife Bloomberg ulaştı

TBB’nin hazırladığı 24 Temmuz tarihli teklife Bloomberg ulaştı ve TBB üyelerinin geri dönüş yapmak için 30 Temmuz’a kadar süreleri olduğunu bildirdi.

Teklif, Türk Lirası’nın ABD Doları’na karşı yüzde 23’e yakın değer kaybetmesinin, dolayısıyla dolar üzerinden alınan borçların ödemelerinin zora girmesinin ardından geldi.

Bloomberg ayrıca ‘cari açığın büyümesi’ ve ‘enflasyonun artmasının’ da teklifin hazırlanmasında etkili olduğunu ifade etti.

TBB'nin hazırladığı çerçeveye göre borçların yeniden yapılandırması, bir şirketin toplam borcunun yüzde 75'ini veren bankalar bunu onaylarsa uygulanacak.

20 milyar dolardan fazla borç için

pazarlık yapıyorlardı

Anlaşmaya varıldığı takdirde, 150 gün içinde tamamlanması planlanan borç yapılandırması kapsamında borç veren bankaların oluşturduğu bir komite, borçlu şirketten hissedar yapısı ve yönetimini değiştirmesini, varlık satışı, sermaye enjeksiyonu ve spin-off gibi işlemler yapmasını isteyebilecek.

Salı günü yayınlanan üç aylık enflasyon raporunda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle ‘döviz kredisi kullanan firmaların yaşayabileceği maddi sıkıntılara’ dikkat çekmiş, ‘kredi arzında olası bir düşüş’ yaşanabileceğine dair uyarıda bulunmuştu.

Şirketler, toplam 20 milyar dolardan fazla borçun yapılandırılması için pazarlık yapmaya çalışıyorlardı.