Bir enerji şirketi daha borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor

Bereket Enerji Grubu'nun 4 milyar dolar borcu için bankalarla görüştüğü iddia edildi. Borç yapılandırması istediği belirtilen grubun, iki hidroelektrik santralini satmak üzere Yapı Kredi Yatırım Değerler A.Ş. ile görüştüğü bildirildi.

Borç azaltmak için varlık satışı planladığı belirtilen Bereket Enerji'nin 4 milyar dolar civarı borç için görüştüğü kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, şirketin Göktaş I ve Göktaş II isimli iki hidroelektrik santralini satmak üzere Yapı Kredi Yatırım Değerler A.Ş.'yi istihdam ettiğini belirtti.

Bereket Enerji’nin kısa vadeli borçlarının geçen yıl yapılandırıldığını, şu anda uzun vadeli borçların yapılandırılması için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Daha önce, Doğuş Holding, Yıldız Holding ve Gama Holding de borç yapılandırması istemişti.w

Bereket Enerji

1995 yılında kurulan Bereket Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiyor. Şirket elektrik üretmek için Türkiye’nin hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, linyit ve çöp gazı potansiyelini kullanmaktadır. Şirketin, Hidroelektrik Enerji Santralları, Rüzgar Enerji Santralları, Güneş Enerji Santralları, Jeotermal Enerji Santralı, Çöpgazı Enerji Santralı ve Termik Elektrik Santralları bulunuyor.