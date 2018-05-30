'Bir holding daha borç yapılandırma görüşmelerine başladı'

Son dönemde gündeme gelen borç yapılandırma ‘kervanı’na Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Gama Holding de katıldı. İnşaatın yanı sıra enerji, hastane yönetimi ve imalat alanlarında da faaliyet gösteren Gama Holding’in çoğunluğu Türk bankalara yönelik olan 1 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılması için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, görüşmelerin holding bünyesinde Gama Enerji’nin kredilerinin görüşmelere dahil olmadığını, şirketin 2013 yılında doğalgaz santrali kurmak için aldığı 500 milyon dolar büyüklüğündeki kredinin yeniden yapılandırılması için ayrı görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıldız Holding ile başlayıp Doğuş Holding ile devam eden yeniden yapılandırma sürecine Gama Holding’in de dahil olup olmadığına dair yönetimden resmi bir açıklama yapılmadı.