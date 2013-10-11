Banka soyguncusu tatilde yakalandı

Bankalara para nakli yapan aracın soförü ve güvenlik görevlisi Kemal Y., bugün öğle saatlerinde Mersin'in Erdemli İlçesi'ne bağlı Ayaş Beldesi'ndeki bir tatil sitesinde, yanındaki bir arkadaşıyla yakalandı. Kemal Y.'nin kaldığı daireye baskın yapan polis, Şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramada 325 bin lira buldu. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kemal Y. ile arkadaşı, İstanbul'dan yola çıkan polise teslim edilecek.

Altınları sayma bahanesiyle kandırdı

Soygun, 4 Ekim'de Laleli'de özel bir bankanın önünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Bankaların para nakil işlerini yapan özel bir şirkete ait 34 FY 4435 plakalı para aracının 2 güvenlik görevlisi Laleli'deki bir bankaya altın bıraktı. Bu sırada güvenlik görevlilerinden Kemal Y., diğer güvenlik görevlisi Mustafa Gökler'i, "Galiba fazla altın bıraktık. Sen kasadaki altınları say" diyerek kandırdı. Güvenliği bahane eden Kemal Y., kasaya giren arkadaşının üzerine kapıyı kilitleyerek, ikinci bölmeyi açtı. Bu bölmedeki içinde yaklaşık 4 milyon dolar bulunan iki torbayı alan Kemal Y., olay yerinden bir taksiyle kaçtı.