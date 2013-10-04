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İstanbul'da büyük banka soygunu, 4 milyon doları çalıp kaçtı

Bankaların para nakil işlemlerini yapan şoför, kasadan çaldığı 4 milyon dolarla kayıplara karıştı

04 Ekim 2013 20:39

Bankalara para naklini gerçekleştiren özel bir şirkete ait aracın şoförü, iş arkadaşını banka kasasına kilitledikten sonra, 4 milyon dolarla kayıplara karıştı.
İddiaya göre iki görevli, bankaların para nakil işlerini yapan özel bir şirkete ait 34 FY 4435 plakalı para araçla İstanbul Laleli'de bulunan bir bankanın önüne geldi. Burada bankaya altın teslim eden görevliler daha sonra araca döndü.
 

Altınları sayma bahanesiyle kandırdı

 
Bu sırada güvenlik görevlilerinden Kemal Y., diğer güvenlik görevlisi Mustafa Gökleri, "Galiba fazla altın bıraktık. Sen kasadaki altınları say" diyerek kandırdı. Güvenliği bahane eden Kemal Yavuz, kasaya giren arkadaşının üzerine kapıyı kilitleyerek, ikinci bölmeyi açtı.
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bu bölmedeki içinde yaklaşık 4 milyon dolar bulunan iki torbayı alan Y., olay yerinden kaçtı. Yedek anahtarla üzerine kilitlenen kasa kapısını açan Mustafa Gökler, arkadaşını dışarıda göremeyince telefonla aradı. Arkadaşının telefonu açmaması üzerine aracın direksiyonuna geçen Gökler, Aksaray metro durağının yakınında durarak polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaparken, asayiş ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Mustafa Gökler ifadesine başvurmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

Taksiyle kaçtı

 
Çevredeki mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, Kemal Y'nin taksiye binerek kaçtığı belirledi.Polis zanlının binerek kaçtığı plakası saptanan taksiyi arıyor.
İş arkadaşları ise Kemal Yavuz'un 4 çocuğunu memleketi Diyarbakır'a gönderdiğini, bugün de "Benim bugün son günüm olabilir" dediğini belirtti.
 

Çelişkili iddialar

 
Sabah gazetesinin internet sitesindeki iddiaya göre ise, iki görevli araca birlikte bindiler. Vatan Caddesi'ne geldiklerinde Kemal Y silahıyla Mustafa Gökleri'yi tehdit ederek araçtan indirdi. Araçla bir süre kaçtıktan sonra ise taksiye bindi.

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