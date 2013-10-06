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Yaşam

İstanbul'daki büyük soygunun ayrıntıları belli oldu

İstanbul'da önceki gün bir bankaya ait para nakil aracının soyulmasıyla ilgili çalınan para miktarının 10 milyon lira olduğu anlaşıldı

06 Ekim 2013 11:11

İstanbul Fatih'te önceki gün gerçekleştirilen soygunun ayrıntıları belli oldu. Güvenlik görevlisinin alarak kaçtığı 3 çuvalın içindeki paranın miktarının toplam 10 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Polis, soyguncu ve suç ortağını arıyor.

İstanbul'da önceki gün bir bankaya ait para nakil aracının soyulmasıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Hakkında çelişkili bilgiler gelen çalınan para miktarının 10 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre güvenlik görevlisi Kemal Y., korumakta olduğu para nakil aracının sürücüsünden "Bankadan telefon geldi, hesapta bir hata olur başımız belaya girer" diyerek paraları saymak için yardım istedi.

 

Aracı durduran sürücü, paraları saymak için kasaya girince, soyguncu Kemal Y., kapıyı üstüne kapattı.

Dışarı çıkmaması için sürücüyü tehdit eden güvenlik görevlisi aracın direksiyonuna geçerek

Aksaray metro istasyonuna doğru gitti.

Araçtan içinde 10 milyon Türk Lirası olduğu öğrenilen 3 çuval parayı alarak inen Kemal Y., yoldan çevirdiği bir taksiye binerek kendisini bekleyen suç ortağıyla buluştu.

Şüpheliler kiraladıkları araçla kaçtılar ve saatler sonra bu aracı da kiraladıkları şirkete teslim ettiler.

Polis, soyguncuları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

 

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