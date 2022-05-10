Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, İstanbul Valiliği tarafından vakfın banka hesaplarının bloke edilişini, geçtikleri denetimleri ve bu konuda yapacaklarını Radyo Sputnik ’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Banka hesapları bloke edilen Nesin Vakfı: Konu ile ilgili hukuki süreci başlattık Valiliğin henüz vakıf ile iletişime geçmediğini belirten Cihangiroğlu, bloke edilen hesapların durumunu “Valilik henüz bizimle bir temas kurmadı. Sadecedün yaptıkları bir açıklamayı görebiliyoruz. Onun dışında herhangi bir açıklama yok. Burada bir kere hesapların tümüne konulmuş bir bloke var. Hesapların içinde bizim kendi telif haklarımızın yattığı ya da kira gelirlerimizin yattığı öz kaynaklarımız diye nitelendirdiğimiz kaynaklarımız da var. Dolayısıyla her ne kadar belli başlı bir meblağ talep ediliyorsa da aslında hesapların tümüne bloke konmuş vaziyette ve bu 5 Nisan’dan bu yana böyledir. Mevcut ödemelerimizi gerçekleştirmek için veya diğer işlerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için açtığımız hesaplara da bloke kondu. Bugün benzer bir ihtiyaçtan dolayı günübirlik hesap açıyoruz. Ödemelerimizi karşılamak zorundayız. Birkaç banka hesabı açıp internet sitemizde yayınlayacağız. Blokesiz hesaplarımız diye. Hem insanlar bağışlarını yapmak isterlerse oraya yaparlar hem diğer ihtiyaçlarımız bir şekilde karşılamak için çünkü sadece ihtiyaçlarımız değil vatandaşlık görevimizi yapmak için yani vergimizi ödemek için bile bu hesapları kullanamıyoruz” diye aktardı. TIKLAYIN | Abisi Hizbullah tarafından öldürülen Nesin Vakfı yöneticisi Cihangiroğlu: Her şey Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmalarla başladı

"Yardım toplama kampanyası gibi bir kampanyayı düzenlemedik"

Cihangiroğlu, “Valiliğe bağlı STK’lar Genel Müdürlüğü çok yanlış bir karar alıyor. Yanlış karar almanın ötesinde ne yazık ki çok da kötücül bir karar alıyor. Çünkü biraz düşmanca bir tavır var, çok ilginç bir biçimde. Varsayalım ki Nesin Vakfı bir hata yaptı. Kaldı ki bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Söz konusu olamaz çünkü Nesin Vakfı bağış kabul etme izni olan bir vakıf, vakıfların tamamı doğaları gereği bağış kabul edebilirler. Burada ilgili müdürlük ‘Yardım toplamak iznine tabiidir, yardım toplama izni olmadan yardım kampanyası düzenleyemezsiniz’ diyor. Ne kadar yanlış bir yönetmelik olsa da böyle bir yönetmelik var. Biz bunun farkındayız ve yardım toplama kampanyası gibi bir kampanyayı düzenlemedik. Bunun için mesela sportif faaliyetlere çok uzun zamandır katılmıyoruz. Ortada bir yerde masa açarak kapı dolaşarak ‘bu bir kampanyadır’ şeklinde ayan beyan bir yardım kampanyası düzenlemiş değiliz. Aziz Nesin’in de vasiyeti olan ihtiyacımız bir projemizi bir nevi hesap vermek adında bağışçılarımızla paylaşırız. Bu bilgiyi vermekle kendimizi mükellef sayıyoruz. Baktığınız zaman çok sınırlı bir kitlenin bu konuya duyarlılık gösterip bağış yapması, bizim de bu şartlı bağışları kabul edip bu arazinin alımını gerçekleştirmemizden ibaret bir durumdur” diye belirtti.

‘Açtığımız hesapları ‘blokesiz hesaplar’ diye duyuracağız’

Uygulanan yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Cihangiroğlu, verilen karar ile alakalı hukuki süreç başlattıklarını “Aslında bakarsanız sözü edilen yönetmelik Anayasa’ya aykırıdır. Bu yönetmeliğin temel çıkış nedeni mevcut dolandırıcılıkları veya yasadışı örgütlere para aktarımını engellemek içindir. Bağış kabul eden bir vakıf için uygulanamaz. Bu kadar şekilci bir yaklaşımla yasanın uygulanması doğru değildir. Bu konu ile ilgili hukuki süreci başlattık. Elbette devam edecek ve sonuçlandıracağız. 50 yıldır vakıf bağış kabul ediyor. Bağış kabul etmek zaten yasak değil. ‘Yardım toplamak’ diyor, yardım izni almadan yardım çağrısı yapmak daha doğrusu. Bu bir yardım çağrısı değil, ben bugün yine hesaplarımızı kendi internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Bugün açtığımız hesapları ‘blokesiz hesaplarımız’ diye sosyal medyadan duyuracağım. ‘Herkes yardım etsin’ diye bir çağrıda bulunmuyoruz. İstemeyenin maruz kalacağı bir yer değil. Nesin Vakfı sevenlerin ya da bağışçılarının var olduğu, etkinliklerini takip ettikleri bir platformdur. Hesap numaralarını gördüklerinde veya gönüllerinden geçtiklerinde veya hesapların blokesini açıkladığımızda gelen mesajlardan bazıları ‘Fitre ve zekatımı veriyorum, güle güle kullansın çocuklar’ diye mesaj geliyor” diye açıkladı.

"Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabiyiz"