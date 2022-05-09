Abisi Hizbullah tarafından öldürülen Nesin Vakfı yöneticisi Cihangiroğlu: Her şey Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmalarla başladı

Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesapları İstanbul Valiliği tarafından bloke edildi. Hesaplara bloke konulmasına ilişkin Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, "Her şey Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmalarla başladı" dedi.

İsmail Ağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı'nın kimi zaman tehditvari ve hatta alenen suç olan bazı söylem ve kışkırtmaları üzerine vakıf ile tartışmalar yaşadıklarını dile getiren Cihangiroğlu, "Bu tartışmalarımızdan kısa süre sonra valilik ve STK müdürlüklerinden de yazılar geldi. Akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müfettişler geldi ve denetim yaptı" dedi.

Yapılan denetim sonucunda yazılan raporda dolandırıcılık veya suistimal tespitinin de yer almadığını söyleyen Cihangiroğlu, "İncelemeye gerek yoktur" kararı verildiğini belirtti. Cihangiroğlu, "Bu raporla soruşturmanın kapatılması gerekirken her nasıl oluyorsa yandaki vakıfla tartışma yaşanmasının hemen ardından yazılar geliyor ve müfettişler yollanarak tekrar denetim yapılıyor" dedi.

Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmaları, olayların nasıl geliştiğini anlatan Cihangiroğlu, vakfın gece saatlerinde öğrencilerin rahatsız olacağı şekilde mikrofonla ibadet ettiğini, Nesin Vakfı hakkında yerel halkı kışkırttığını, suç teşkil eden iddialarda bulunduğunu söyledi.

90'larda abisini Hizbullah cinayetiyle kaybeden Cihangiroğlu, 40 yıl sonra benzer tehditlerin gelmesiyle ilgili de "Türkiye'de bazı şeyler maalesef değişmiyor" diye konuştu.