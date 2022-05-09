İstanbul Valiliği'nden Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili açıklama

Nesin Vakfı'na ait banka hesaplarını bloke eden İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, '2021 yılı itibarıyla vakıf hesaplarına arsa arazi alımı gibi para girişlerinin hala devam ettiğini' kaydetti.

Hesaplara bloke konulmasına ilişkin Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, "Her şey Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmalarla başladı" diyerek süreci aktarmıştı.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nca denetimi yapılan Nesin Vakfı’nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş ve düzenlenen 20.04.2020 tarihli denetim raporu, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün 10.02.2021 tarihli yazıları ile gerekli yasal işlemler yapılmak üzere İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetim neticesinde;  İzinsiz yardım toplama tutarının 4.204.943,09 TL olduğu, 2.234.085,52 TL’nin arazi alımı ve sair masraflar için sarf edildiği, 1.970.857,57 TL’nin ise harcanmadığı, 2021 yılı itibarıyla Vakıf hesaplarına “arsa”, “arazi alımı” ve “lise” vb. açıklamalar ile para girişlerinin halen devam ettiği tespit edilmiştir.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 29. Maddesinin 1, 8 ve 9. bentleri uyarınca tespiti yapılan izinsiz yardım toplama faaliyeti neticesinde; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve uygulamaları konusunda Vakfın bilgilendirilmesi, ihtar edilmesi, Vakfın banka hesabının bloke edilmesi,

 2860 Sayılı kanuna aykırı olarak yapılan faaliyet nedeniyle Nesin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması, İzinsiz toplanan yardım tutarı ve arazi mülkiyetinin hazineye geçirilmesi

işlemlerinin tesisi için ilçe kaymakamlığı ve ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır. Vakıf yetkililerine, bundan sonraki dönemde yardım toplama mevzuatı çerçevesinde izin başvurusunda bulunulması yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."

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