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Bank Asya'nın eski yönetim kurulu başkanı gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, Aydın'da gözaltına alındı

07 Eylül 2016 22:46

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan Bank Asya'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, Adapazarı'na getirildi.

Erhan Birgili'nin daha önce Sakarya Üniversitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca, Ordu'da yakalanan hakim Kazım Kahyaoğlu'nun soruşturma kapsamında Adapazarı'na getirildiği belirtildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Erhan Birgili ve Kazım Kahyaoğlu'nun ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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