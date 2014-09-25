Bank Asya hisseleri tavan yaptı

Bank Asya hisseleri üst üste iki seans tavan fiyata ulaştı. Hisseler birinci seansta kısa süre sonra 0,80 liraya yükseldi. Dün Borsa İstanbul kararıyla ikinci seanstan itibaren işlem gören ve tavan yapan Bank Asya hisseleri bugün birinci seansta yine tavan fiyata ulaştı. Hürriyet'in haberine göre dünü 0,72 liradan kapatan Bank Asya hisseleri birinci seansta 0,80 liraya ulaşarak günlük yüzde 5,26 prim yaptı.

İşte geçen hafta yaşanan Bank Asya trafiği

15 Eylül Pazartesi sabah saatleri Borsa İstanbul A.Ş. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda Bank Asya hisseleri işlem sırasının yeniden açılacağını duyurdu. Bu duyurudan sonra brüt takas kuralı ile açılan hisseler yüzde 10 gerileyerek 1,10 liradan taban fiyatına geriledi. Hisse fiyatları gün sonunda 0,99 liraya kadar düştü.

15 Eylül Pazartesi akşam saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Katar ziyareti sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan hisseleri tekrar işleme açılan Bank Asya için şöyle konuştu: ""Bank Asya tahtası açıldı, dip yapma süreci var. Burada bir gerçeği görmek lazım. Böyle taşıma su ile değirmeni döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine has kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. İstediği zaman vatandaş parasını çekebilmeli. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse, sermaye rasyosunda ciddi bir kapanma var demektir. BDDK'nın atması gereken adımlar var. Hangi maddeyi uygular bilemem ama benim de ülkemin birliği, dirliği için bir yere kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım. takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun sorumlusu BDDK olur."

16 Eylül Salı sabah saatleri

* Başbakan Ahmet Davutoğlu KKTC ziyareti öncesi Bank Asya ile ilgili olarak "Bir takım manipulatif bankalarla ilgili çıkarılan haber art niyetlidir. Bank Asya da dahil herhangi bir banka objektif kriterler içinde bu sistemin işleyişine aykırı noktadaysa bu değerlendirme BDDK başta olmak üzere kurumların görevidir. Kurallar bellidir. Kurallara uyanların herhangi bir şeyden çekinmesine gerek yoktur" diye konuştu.

* İstanbul Finans Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan "BDDK bankalar için bağımsız karar verir. Bankalar için kaynağı belirsiz söylentiler çıkabilir. Bunlar kasıtlıdır. Gerekli olan konularda BDDK gözünü kırpmadan karar verir" dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Kanun son derece açık. Sorumlu kurum BDDK'dır. Sadece onlar açıklama yapabilir. Ben başka yorum yapmayacağım" diye konuştu.

* Bank Asya Yönetim Kurulu sermaye artırım kararı aldı. Bank Asya Yönetim Kurulu bankanın 900 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 225 milyon TL artırarak 1 milyar 125 milyon TL'ye çıkarılması kararı aldı.