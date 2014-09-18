Bank Asya hisseleri tavan yaptı; BIST, hisseleri işleme kapattı

7 Ağustos'ta işleme kapatıldıktan sonra 15 Eylül'de tekrar işleme açılan Bank Asya hisseleri Borsa İstanbul tarafından tekrar geçici olarak işleme kapatıldı. BIST, Bank Asya hisselerini 14:45'te yeniden satışa açtı. 14:45'te tekrar işleme açılan Bank Asya hisseleri yüzde 7,81 primle 0,69 TL'den işlem gördü. Ancak Borsa İstanbul'dan son bir açıklama daha geldi. 15:51'de geçen açıklamaya göre Bank Asya hisseleri bir kez daha işleme kapatıldı.

Bank Asya hisseleri seansın ilk dakikalarında taban fiyattan işlem gördükten sonra kayıplarının tamamını geri alarak tavan fiyata yükseldi.

Hisseler güne yüzde 10.94 düşüşle 0.57 lira olan taban fiyattan başlangıç yaparken, Pazartesi gününden bu yana kaybını yüzde 54'e taşımıştı. Daha sonra yükselişe geçen hisseler yüzde 10.94 yükselişle tavan fiyat olan 0.71 liraya ulaştı. Banka hisselerinin işlem hacmi ise saat 11.00 itibariyle 19.151.909 TL olarak gerçekleşti.

Hisseler ikinci seansta satışa kapandı, açıldı

BIST, Bank Asya'nın hisse işlemlerini yeniden kapattı. Borsa'dan yapılan açıklamada, "hisse işlemleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİAŞ) Yönetmeliği'nin 25/b maddesi uyarınca geçici olarak işleme durdurulmuştur. Şirket'in işlem sırasının açılış zamanı daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Bank Asya hissesindeki geçici kapanışa ilişkin Borsa İstanbul açıklama yaptı ve hisse işleme saat 14:45 itibariyle işleme açıldı. İşleme tekrar açılmasının ardından Bank Asya hissesi yüzde 7.81 oranında yükselişle 0.69 TL seviyesinden işlem görüyor.

Hisseleri 5 hafta kapatıldı

Hisseleri 7 Ağustos'ta 1.24 liradan işleme kapatılan Bank Asya'ya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, skandal bir açıklamayla BDDK'ya baskı yapmıştı. Faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ve tüm talepleri yerine getirdiğini kaydeden Bank Asya ise sermayesini nakden yüzde 25 artırma kararı almıştı.

Erdoğan: Bank Asya zaten battı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya için "Batmış zaten" dedi. Erdoğan, "Dün ana muhalefet lideri bir bankanın batırılması için çalışıyor diyor. O banka batmış zaten. Taşıma suyla dönüyor. O 26 bankanın battığı dönemden biz çok farklı bir yere getirdik. Bir de hakarateamiz şekilde sayın başbakana hitap ediyor. Bu anlayışla bir yere gidilmez" diye konuştu.