BDDK'nın bugün Bank Asya kararını vermesi bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankanın geleceğine ilişkin nihai kararı bugün yapacağı kurul toplantısında vermesi bekleniyor.

Bankalar Kanunu'nun 'kısıtlayıcı önlemler' içeren 70'inci maddesi kapsamında bulunan bankanın son 10 gündür yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği murakıp raporları ışığında değerlendirilecek.

Gözler Başkan'da

Finans Gündem’in haberine göre, BDDK Başkanı Mukim Öztekin ve kurul üyeleri, bugün yapacakları toplantıda ülke riski başta olmak üzere bankadaki mevduat çıkışı, batık krediler, kredilere karşılık ayırıp ayırmadığı, likidite seyrine ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.

Ankara kulislerinde, BDDK Başkanı Öztekin, kurul üyeleri ve ekonomi yönetimi arasında görüş ayrılığı yaşandığı konuşuluyor.

Bankalar Kanunu'na göre, bankanın likidite seyrinde bozulma tespit edilmesi durumunda 71'inci madde devreye giriyor ve faaliyet izni kaldırılan banka TMSF'ye devrediliyor. BDDK'nın yöneticileri değiştirme yetkisi de bulunuyor.