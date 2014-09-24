Yeniden işleme açılan Bank Asya hisseleri günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'dan gelen açıklama ile 18 Eylül'de işleme kapatılan Bank Asya hisseleri bugün yeniden saat 14.00'te işleme açıldı. Geçtiğimiz hafta işlem gördükten kısa süre sonra taban ya da tavan fiyatlara ulaşan Bank Asya hisseleri 6 günün ardından yatay açıldı. 0.69 TL'den işleme açılan hisseler, günü yüzde 10.14 artışla 0.76 TL'den kapattı.

Bank Asya hisseleri 18 Eylül'de işleme kapatılmadan önce 0.69 liradan işlem görmüştü.

İşte Borsa İstanbul'un Bank Asya açıklaması:

Asya Katılım Bankası A.Ş. paylarının işlem sırası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİAŞ) Yönetmeliği'nin 25/b maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatılmıştı. Asya Katılım Bankası sırası 14:00'ten itibaren yeniden işleme açılacaktır. Şirket paylarının işlemleri Ulusal Pazar'daki son işlem gününde oluşan baz fiyat (0,69 TL) ve +/- yüzde 10 fiyat marjı ile başlatılacaktır.

Erdoğan'ın 'Bank Asya zaten battı' sözleri sonrası işleme kapatılmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta katıldığı (18 Eylül 2014) TÜSİAD toplantısında Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya için "Batmış zaten" ifadesini kullanması sonrası Borsa İstanbul'da Bank Asya hisseleri işleme kapatılmıştı.