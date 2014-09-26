T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bank Asya hisseleri bu sefer 30 Eylül’e kadar kapandı

Bank Asya hisselerinin 30 Eylül tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda yeniden işleme açılacağını duyuruldu

26 Eylül 2014 17:59

Borsa İstanbul (BİST), Bank Asya hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hisseler 30 Eylül'den itibaren Gözaltı Pazarı'nda yeniden işleme açılacak. Hisseler bugün ilk seansta da kapanmış 11:40'ta yeniden işleme açılmıştı. Hisseler kapatılmadan önce 0,96 liraya yükselmişti.

Borsa İstanbul, Bank Asya hisselerinin sırasını Gözaltı Pazarı Genelgesi'nin üçüncü maddesi 'B' bendini gerekçe göstererek geçici olarak işleme kapatırken, hisselerin 30 Eylül tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda yeniden işleme açılacağını duyurdu.

Bugün daha önce iki kez geçici olarak işleme kapatılan hisseler ilk seansı yüzde 9.09 primle 0.96 liradan tamamlamıştı.

22 Eylül'de işleme açılan Bank Asya hisseleri bir kez daha geçici olarak işleme kapatmıştı.

Bank Asya hisseleri bu hafta başında işleme açıldıktan sonra üst üste tavan fiyatlara ulaşarak 0,69 liradan 0,96 liraya kadar çıktı.

Bank Asya hisseleri bugün günlük yüzde 9,09 prim yaparak birinci seans tavan fiyatı olan 0,96 liraya ulaşmıştı. Bankanın piyasa değeri bu hisse fiyatıyla 864 milyon liraya yükselmişti.

 

‘SPK konuyu inceleyecek’

 

Bank Asya hisselerinin Gözaltı Pazarı'na alınma kararı ile ilgili açıklama yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan kararın tamamı teknik çerçevede ve mevzuat içinde alındığını belirtti. Turhan "İşlemlerin hepsi piyasa mantığı içinde şeffaf işlemler olursa kendimizi anlatabiliriz, başka bir kısıtımız, yol göstericimiz yok. Piyasa rasyonalitesi çerçevesinde kararlar alıyoruz. Gözaltı Pazarı'nda kalma süresi ile ilgili kotasyon birimimiz çalışma yapacaklar. Gözaltı Pazarı kararı teknik birimlerden geliyor. Onlar inceleme yapacak ve SPK da konuyu inceleyecek" diye konuştu.

ETİKETLER

bank asyahisseborsakapanmagözaltı

İlgili Haberler

Yeniden işleme açılan Bank Asya hisseleri günü yükselişle kapattı

18 Eylül'de Borsa İstanbul'da işleme kapatılan Bank Asya hisseleri saat 14'te tekrar işleme açıldı

Bank Asya hisseleri tavan yaptı

Dünü 0,72 liradan kapatan Bank Asya hisseleri birinci seansta 0,80 liraya ulaşarak günlük yüzde 5,26 prim yaptı

Bank Asya hisseleri yüzde 15.79 yükseldi

Dünü 0,72 liradan kapatan Bank Asya hisseleri günü 0.88'le kapatarak, günü yüzde 15.79'luk yükselişle tamamladı

Bank Asya hisseleri yine bir kapatıldı bir açıldı

İşlem sırası bugün ikinci kez geçici olarak kapatılan Bank Asya hisseleri, yeniden işleme açılması sonrası, kapanış öncesinde işlem gördüğü tavan fiyat seviyesini koruyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24