Bank Asya hisseleri bu sefer 30 Eylül’e kadar kapandı

Borsa İstanbul (BİST), Bank Asya hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hisseler 30 Eylül'den itibaren Gözaltı Pazarı'nda yeniden işleme açılacak. Hisseler bugün ilk seansta da kapanmış 11:40'ta yeniden işleme açılmıştı. Hisseler kapatılmadan önce 0,96 liraya yükselmişti.

Borsa İstanbul, Bank Asya hisselerinin sırasını Gözaltı Pazarı Genelgesi'nin üçüncü maddesi 'B' bendini gerekçe göstererek geçici olarak işleme kapatırken, hisselerin 30 Eylül tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda yeniden işleme açılacağını duyurdu.

Bugün daha önce iki kez geçici olarak işleme kapatılan hisseler ilk seansı yüzde 9.09 primle 0.96 liradan tamamlamıştı.

22 Eylül'de işleme açılan Bank Asya hisseleri bir kez daha geçici olarak işleme kapatmıştı.

Bank Asya hisseleri bu hafta başında işleme açıldıktan sonra üst üste tavan fiyatlara ulaşarak 0,69 liradan 0,96 liraya kadar çıktı.

Bank Asya hisseleri bugün günlük yüzde 9,09 prim yaparak birinci seans tavan fiyatı olan 0,96 liraya ulaşmıştı. Bankanın piyasa değeri bu hisse fiyatıyla 864 milyon liraya yükselmişti.

‘SPK konuyu inceleyecek’

Bank Asya hisselerinin Gözaltı Pazarı'na alınma kararı ile ilgili açıklama yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan kararın tamamı teknik çerçevede ve mevzuat içinde alındığını belirtti. Turhan "İşlemlerin hepsi piyasa mantığı içinde şeffaf işlemler olursa kendimizi anlatabiliriz, başka bir kısıtımız, yol göstericimiz yok. Piyasa rasyonalitesi çerçevesinde kararlar alıyoruz. Gözaltı Pazarı'nda kalma süresi ile ilgili kotasyon birimimiz çalışma yapacaklar. Gözaltı Pazarı kararı teknik birimlerden geliyor. Onlar inceleme yapacak ve SPK da konuyu inceleyecek" diye konuştu.