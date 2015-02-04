Görevden alınan Bank Asya Genel Müdürü: El koyma söz konusu değil, yolumuza devam edeceğiz

Dün gece yapılan operasyonla görevden alınan Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi sonrası açıklama yaptı. "Burada bir el koyma operasyonu yok, bir kısım medya çarpıtabilir" diyen Beyaz, "Yönetimine el koymak şu demektir. Bizim ortaklarımızın ortaklık haklarına mülkiyet ve hisseler yine bizim ortaklarımızda. Hiç bir ortağımızın hissesine el konulmuş değil. Bu ortaklarımıza ait yönetim hakları TMSF tarafından kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Beyaz'ın açıklaması şöyle:

‘Bir yıldan beri linç kampanyasına maruz kaldık’

Biz bir yıldan beri Bank Asya olarak linç kampanyasına maruz bırakılmış durumdayız. Bugün yaşanan hukuksuzluk ayrı bir serencam. Biz daha önce defaten kamuoyu ile paylaştık. Ülkemizdeki bir yıldır yaşanan akıl tutulmasıyla Türkiye'nin en büyük katılım bankası her gün ayrı bir hukuksuzluğa maruz kaldı. Biz bir yıldan beri mevduat sahibinin hakkını hukukunu korumaya çalıştı. Bankasına sahip çıkmaya çalıştı. Herhalde yapılmak istenen şuydu, insanlar paralarını Bank Asya'dan çeksinler. Bu bankaya parasını yatırmasın. Ama kadirşinas insanlarımız bankasına sahip çıktı. Müşteri-Banka ilişkisi dışında bu bankayı kendi bankası gibi gören insanlar var. Ve insanlar şahit oldu, ocak, şubat, ağustos ayında da altınını, evini arabasını satıp yeter ki bankamıza bir şey olmasın diye Bank Asya'ya sahip çıktılar. Bütün bu fedakârlıkları insanlar takdirle izledi.

‘İnsanları tedirgin etmek istiyorlar’

Maalesef bu akşam bankamıza TMSF yetkilileri geldi. TMSF yetkilileri ile birlikte çok sayıda polisle bankamız abluka altına alındı. Biz burada bankacılık yapıyoruz. Yıllardan beri insanlara 18 yıldan beri 4.5 milyon müşteriye hizmet sunuyoruz. Burada illegal bir işlem yok. Burası banka her şey kayıtlıdır. Polis ordusuyla gelmek burada bir şey oluyor havası vermek çok garip. İnsanları tedirgin etmek çok yanlıştır.

‘Bank Asya'ya el komya söz konusu değil’

Bugün olan bir bankaya el koymak değildir. Müşterilerimize bankacılık sektörüne şunu iletmek isterim. Burada bir el koyma hadisesi yok. Bank Asya'nın ne sermaye ne de likidite problemi var. Ortada Bank Asya'ya el konulacak bir durum söz konusu değildir. Bence bu çok önemli ve bunun altını çizmek istiyorum. Bunun müşterilerimiz tarafından da çok iyi algılanmasını istiyorum. Maalesef bir kısım medya yarın çarpıtmak isteyebilir. Bunlar haksız ve yersizdir. Bank Asya'da bir el koyma söz konusu değildir.

‘Hiçbir hisseye el konulmadı’

Şimdi bu karar neyi ifade ediyor peki. Neden TMSF Bank Asya'ya geldi ve yönetimine el koydu. Yönetimine el koymak şu demektir. Bizim ortaklarımızın ortaklık haklarına mülkiyet ve hisseler yine bizim ortaklarımızda. Hiç bir ortağımızın hissesine el konulmuş değil. Bu ortaklarımıza ait yönetim hakları TMSF tarafından kullanılacak. Bu ortaklarımız adına. TMSF yönetim kurulunu belirleme bizde diyerek Bank Asya'nın 9 tane yönetim kurulu üyesini buna ben dâhil görevden aldı yerine 9 tane yeni yönetim kurulu atadı. Ve yeni bir genel müdür atadı.

‘Yapılan işlemler hukuken sorunlu’

Bu yapılan işlem hukuken tamamen sorunlu. Bunu bizim ortaklarımız dava edecekler. Bugüne kadar yapılan bunca haksız hukuksuz işlem zaten ortaklarımız dava açtı. BBDK, SPK, yalan haber yapanlara karşı hukuki süreç devam edecektir. Yarın bu haksızlığı hukuksuzluğu yapanlar bunun karşılığını göreceklerdir. Demokratik hukuk devleti içerisinde bunların neticeleneceğine inanıyoruz.

‘Yaşananları yargıya taşıyacağız’

Diğer bu akşam yaşanan olaylar ortaklarımız tarafından kesinlikle yargıya taşınacaktır. Haksız bir uygulama olduğunu da herkes alenen görmüş olacak. Bizim açımızdan Bank Asya'ya bir şey olmadı. Bank Asya'da şu anda bir mağduriyet yok. Benim müşterilerimizden istirhamım bir yıldır sahip çıktıkları bankalarına aynı şekilde sahip çıksın.

‘Biz müşterilerimizden moral bulduk’

Bu banka TMSF'ye devredilmiş bir banka değil. Bu banka içi boşaltılmış hortumlanmış bir banka değil. Bank Asya yoluna devam edecek. Hiç bir mağduriyet yaşanmayacak. Kimse bir endişe duymasın. Gidip şubelerde arkadaşlarımıza destek, moral versinler. Bank Asya müşterisi bunu çok iyi bilir. Geçmiş bir yıl içinde bunu defaten yaptı. Biz müşterilerimizden moral bulduk. Aynı şekilde müşterilerimiz sahip çıktığı müddetçe Allah'ın izni ile bu bankaya bir şey olmayacaktır. Biz buna inanıyoruz.