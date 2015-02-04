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TMSF'nin atadığı yeni yönetimden Bank Asya açıklaması

Bank Asya'nın yeni yönetim kurulu üyeleri genel müdürlük binasında açıklama yaptı

04 Şubat 2015 08:49

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Bank Asya'nın mevcut Yönetim Kurulu'nu değiştirerek, yeni Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ataması yaptı. Yapılan değişikliğin ardından da Bank Asya'nın Ümraniye'de bulunan Genel Müdürlük binasında, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Gündoğdu, Mehmet Ali Gökçe ve Bedri Sayın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

‘Bankamız kamuoyunun desteğiyle dünden daha güçlü’

 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığını belirten Aydın Gündoğdu şöyle konuştu:

"Bankalar Kanunu'nun 18'inci maddesi 5'inci bendi uyarınca, Bank Asya'nın bugün itibariyle yönetim kurulu ve genel müdürü değişmiştir. Bu konuda gerek Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, gerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, gerekse bankamız ilgili açıklamaları yaptı. Kamuoyunu bilgilendirdik. Ben tabi gerek halkımız, gerek müşterilerimiz gerekse personelimiz açısından bilgilendirmek istediğim bir iki konuya temas edeceğim"

 

‘Burası bir katılım bankası’

 

"Bugün Bank Asya dünden daha güçlü bir banka bunu hepimizin bilmesi gerekir. Çünkü bugün bankamızın arkasında kamuoyunun da desteği oldu. Bu mevduat sahipleri için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ve mevzuatların bundan sonraki süreçte de artarak devam ettirecekleri gönlüm arzu ediyor. Yine Yönetim Kurulu'na baktığımız zaman katılım bankacılığında çok deneyimli bir ekip de var aramızda. Onların deneyimlerinden istifade edeceğiz. Burası bir katılım bankası. Katılım bankası belli prensiplerle yürüyen bir bankacılık. O anlamda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Katılım bankacılığı konusunda en hassas şekilde davranacağımızı hepinizin bilmesini istiyorum."


 

‘Bank Asya'yı daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız’



"Dün olduğu gibi bugün de ekibimizle birlikte Bank Asya'yı daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Onların hepsinin tek tek desteğini istiyorum. Zaten kendileriyle gerekli çalışmaları yapacağız. Ümit ediyorum ki daha güzel günleri hep beraber, müşterilerimle, çalışanlarımızla üst yönetimimizle kol kola, el ele, yürek yüreğe iyi bir vizyonla geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum."

 

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