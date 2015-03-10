Bank Asya 2014 yılında 876.9 milyon lira zarar etti

Bank Asya, bir süreden beri açıklanması beklenen 2014 yılı sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı. Bank Asya 2014 yılında 876.9 milyon lira zarar açıkladı. Banka, 2013 yılında 180.6 milyon lira kâr etmişti.

Bank Asya tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen mali tablolara göre, bankanın aktif toplamı da, 2013 yılındaki 27.8 milyar liradan, geçen yıl 13.5 milyar liraya geriledi. Bank Asya'nın kredi ve alacakları geçen yılsonunda bir önceki yıla göre yüzde 56 azalarak 9.06 milyar liraya geriledi.